    02 апреля 2020, 18:08

    Онлайн-мастер-классы по ремеслу запустили в ЯНАО

    Анастасия Кременчугская

    Власти Ямала подключили Окружной дом ремесел к режиму самоизоляции. Он запустил онлайн-мастер-классы. Ожидается целый цикл. Об этом написало ИА Ura.ru.

    Первое занятие посветили изготовлению изделий из фетра, деревянных игрушек и керамических фигурок. Видеоурок опубликован на странице учреждения в социальной сети.

    Следующее занятие состоится 4 апреля. Его можно посмотреть онлайн или позже в Сети.

    Курсы рассчитаны на разную аудиторию. Помимо мастер-классов ожидаются виртуальные туры по Природно-этнографическому комплексу в Горнокнязевске и Комплексу городской Усадьбы.