Онлайн-мастер-классы по ремеслу запустили в ЯНАО
Власти Ямала подключили Окружной дом ремесел к режиму самоизоляции. Он запустил онлайн-мастер-классы. Ожидается целый цикл. Об этом написало ИА Ura.ru.
Первое занятие посветили изготовлению изделий из фетра, деревянных игрушек и керамических фигурок. Видеоурок опубликован на странице учреждения в социальной сети.
Следующее занятие состоится 4 апреля. Его можно посмотреть онлайн или позже в Сети.
Курсы рассчитаны на разную аудиторию. Помимо мастер-классов ожидаются виртуальные туры по Природно-этнографическому комплексу в Горнокнязевске и Комплексу городской Усадьбы.