Онлайн-мастер-классы по ремеслу запустили в ЯНАО

Первое занятие посветили изготовлению изделий из фетра, деревянных игрушек и керамических фигурок. Видеоурок опубликован на странице учреждения в социальной сети.

Следующее занятие состоится 4 апреля. Его можно посмотреть онлайн или позже в Сети.

Курсы рассчитаны на разную аудиторию. Помимо мастер-классов ожидаются виртуальные туры по Природно-этнографическому комплексу в Горнокнязевске и Комплексу городской Усадьбы.