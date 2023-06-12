Общество 12 июня 2023, 21:00 Онлайн-марафон среди исполнителей песни «Да здравствует Россия!» стартовал 12 июня

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В честь празднования Дня России 12 июня в стране стартовал онлайн-марафон на исполнение музыкальной композиции «Да здравствует Россия!». Участниками марафона могут стать все желающие — как в РФ, так и за рубежом.

В рамках проекта уже сняли видеоклип при участии таких артистов, как Родион Газманов, группа «Фабрика», Сергей Войтенко и Александра Круглова.

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К участию приглашаются самодеятельные и профессиональные музыкальные коллективы, ограничений по возрасту нет. Подать заявку можно на официальном сайте вос-марафон.рф или отправить записанное видео и свои контактные данные (ФИО, возраст, город, email, телефон) на официальную почту онлайн-марафона: i@vosmarafon.ru.

Торжественное объявление победителей и трансляция видео исполнения состоится 25 июня. Все участники онлайн-марафона получат именной сертификат. Победители получат возможность участвовать в телевизионных мероприятиях в рамках Всероссийской акции «Великого Отечества сыны».