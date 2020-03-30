Онлайн-магазины в России перешли на дистанционную предоплату заказов. Расплатиться на месте не получится

Собеседники агентства уточнили, что соглашение носит временный характер и введено ради безопасности покупателей и сотрудников. Однако когда именно оно прекратит действовать — неизвестно.

Все торговые залы сетей закроют, а товар можно получить в пунктах выдачи заказов. Внутрь покупателей будут пускать по одному. Персонал получит для работы маски и перчатки. Во всех точках установят санитайзеры. У покупателей есть возможность заказать бесконтактную курьерскую доставку.

К соглашению присоединились магазины и службы доставки: «М.Видео-Эльдорадо», Lamoda, Ozon, «Ситилинк», «Связной», DPD, ПЭК, BoxBerry, Aliexpress, «Снежная королева», «Спортмастер», Avito. Сеть Leroy Merlin поддержала договоренность кроме закрытия торговых залов.

В Wildberries заявили, что следующими на онлайн торговлю должны перейти продуктовые сети, где покупатели долго выбирают товары.

Накануне режим самоизоляции ввели в Москве и Московской области. Жителям запретили выходить из дома без уважительных причин. Исключения сделали только для экстренной госпитализации, походов в магазин или аптеку, а также для выгула животных или выкидывания мусора.