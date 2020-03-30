    30 марта 2020, 21:08

    Онлайн-магазины в России перешли на дистанционную предоплату заказов. Расплатиться на месте не получится

    Редакция сайта 360

    Расплатиться за заказанный товар в интернет-магазине теперь можно только заранее через сайт или приложения. Принимать наличные деньги или банковские карты в пунктах выдачи заказов больше не будут. Такое соглашение заключили между собой крупные интернет-ретейлеры. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу магазина Wildberries.

    Собеседники агентства уточнили, что соглашение носит временный характер и введено ради безопасности покупателей и сотрудников. Однако когда именно оно прекратит действовать — неизвестно.

    Все торговые залы сетей закроют, а товар можно получить в пунктах выдачи заказов. Внутрь покупателей будут пускать по одному. Персонал получит для работы маски и перчатки. Во всех точках установят санитайзеры. У покупателей есть возможность заказать бесконтактную курьерскую доставку.

    К соглашению присоединились магазины и службы доставки: «М.Видео-Эльдорадо», Lamoda, Ozon, «Ситилинк», «Связной», DPD, ПЭК, BoxBerry, Aliexpress, «Снежная королева», «Спортмастер», Avito. Сеть Leroy Merlin поддержала договоренность кроме закрытия торговых залов.

    В Wildberries заявили, что следующими на онлайн торговлю должны перейти продуктовые сети, где покупатели долго выбирают товары.

    Накануне режим самоизоляции ввели в Москве и Московской области. Жителям запретили выходить из дома без уважительных причин. Исключения сделали только для экстренной госпитализации, походов в магазин или аптеку, а также для выгула животных или выкидывания мусора.