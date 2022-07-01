Онлайн-магазин одежды Bonprix ушел из России

Онлайн-магазин Bonprix прекратил обслуживание клиентов из России вечером 30 июня. Заявление разместили на сайте ретейлера.

«Интернет-магазин, к сожалению, прекращает свою работу и прием новых заказов товаров с 18:00 по московскому времени 30 июня 2022 года», — написали представители Bonprix.

Они отметили, что продолжат контакты с клиентами. По их словам, служба поддержки работает в обычном режиме. Также представители Bonprix пообещали оформить и доставить оформленные ранее заказы.

Причину ухода из России они не указали.

Днем ранее, 30 июня, стало известно о прекращении поставок телефонов китайского производства Honor в Россию. Однако компания уже ищет возможности работы в формате параллельного импорта. Помимо этого, Honor прорабатывает варианты поставок через третьи страны. Промежуточными пунктами такого логистического маршрута уже согласились стать представители компании в Узбекистане, Грузии и Армении.