Солнце, набегающие волны и дельфины — таким мы с легкостью представляем себе море. Но понимаем ли мы его на самом деле? На этот вопрос ответит онлайн-курс лекций по биологии Черного и Азовского морей, презентованный «Роснефтью» и научным сообществом.

С учетом эпидемической обстановки проект представили онлайн. В основу лег экологический атлас Черного и Азовского морей, выпущенный компанией «Роснефть» и Институтом развития «Иннопрактика».

Для разработки использовали исследования и мониторинг «Роснефти». Это труд более 40 специалистов, отметил эксперт отдела экологических технологий «Арктического научного центра» Артем Исаченко.

Мы надеемся, что этот курс органически дополнит книгу и сделает информацию доступной для широкого круга тех людей, которому она может быть интересна Артем Исаченко.

Слушатели нового учебного онлайн-курса узнают актуальную информацию о состоянии экосистем Черного и Азовского морей, а также изменениях, которые происходят в акваториях в связи с природными и антропогенными факторами.

Акцент сделали и на визуальной части. Курс содержит множество научных достоверных иллюстраций, а не просто красивых картинок. Всего включили более 50 снимков, рассказал основатель и руководитель проекта «Лекториум» Яков Сомов.

Большое количество многокамерных и выездных съемок. Примерно 800 километров проехали по берегам морей авторы курса, чтобы, используя квадрокоптер и другие камеры, создать такую замечательную программу Яков Сомов.

Изначально лекции разработали для студентов старших курсов вузов естественных специальностей, но прослушать их онлайн может любой желающий. Бесплатная программа стартует в сентябре на площадке проекта «Лекториум».