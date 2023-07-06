Общество 06 июля 2023, 12:58 Онлайн-курс по привлечению инвестиций в стартапы запустили в Москве Заммэра Москвы Сергунина рассказала о запуске курса по привлечению инвестиций в стартапы Сайт мэра и правительства Москвы

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Московский инновационный кластер (МИК) разработал бесплатный курс «Инвестиционная упаковка» для основателей стартапов, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Новая программа поможет инноваторам проанализировать рынок и правильно презентовать свои конкурентные преимущества. Наталья Сергунина Заместитель мэра Москвы

В 2020 году на платформе i.moscow заработал бесплатный сервис «Инвестиционная упаковка». Он помогал основателям стартапов создавать презентации и получать финансирование. Для попадания в программу нужно было пройти конкурс. Благодаря ей предприниматели привлекли свыше 200 миллионов рублей.

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В этом году сервис преобразовали в бесплатный образовательный курс, доступный всем желающим. Заявки на участие в программе будут принимать на платформе i.moscow.

Курс будет состоять из двух блоков. В теоретическом блоке участники получат доступ к 10 видеолекциям, знакомящим с основами создания стартапов. Лекторами выступят такие эксперты, как директор акселерационных и образовательных программ Фонда развития интернет-инициатив Дмитрий Калаев, директор центра развития новых продуктов Академии «Ростеха» Андрей Батрименко и другие опытные специалисты. Результатом обучения станет проект предложения для потенциальных инвесторов.

После теоретического блока участники смогут перейти к практическому этапу, где менторы будут проводить с ними индивидуальные занятия. В завершение программы участникам предоставят доступ к сервису «Инвестиционная экспертиза», что поможет им ускорить процесс выхода с проектом на питч-сессии и в профильные комитеты партнеров Московского инновационного кластера.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что более 700 проектов приняли участие в конкурсах Московского инновационного кластера.