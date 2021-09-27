Ученики онлайн-курса МГОУ «Мобильная журналистика и блогерство» встретятся с профи из этих сфер

Московский государственный областной университет пригласил на онлайн-курс «Мобильная журналистика и блогерство». Учеников ждут уроки по работе в кадре, социальных сетях, созданию интервью, репортажей, продающего контента и не только. Своим опытом поделятся известные ведущие, сценаристы, фотографы, писатели, обозреватели и другие профессионалы своего дела.

Этот онлайн-курс в МГОУ длится 36 академических часов, а его стоимость — 5,7 тысячи рублей. Ученики получат удостоверения государственного образца.

Руководитель курса — журналист, продюсер, теле- и радиоведущий Михаил Борзин. На занятия смогут записаться все, кто хочет научиться создавать и эффективно распространять контент.

Социальные сети

Учеников ждет не только теория, но и практика. Они узнают, как создавать личный бренд, примут участие в продвижении собственных аккаунтов в социальных сетях, научатся грамотно выстраивать взаимоотношения с целевой аудиторией, создавать продающий контент.

О своем опыте расскажут специалист в области SEO, автор оригинальной методики развития и продвижения сайтов в интернете Макс Нардит, актер и театральный режиссер Александр Хохлов, популярный писатель, редактор, журналист и сценарист Дмитрий Заваров.

Журналистика

На курсе научат работать в кадре, готовить интервью, репортажи, вести прямые включения и стримы.

Ученики встретятся с выпускницей МГОУ, телеведущей Первого канала Екатериной Андреевой, с обозревателем газеты «Аргументы и факты» Владимиром Полупановым, музыкантом, бизнесменом, трэвел-фотографом и блогером Михаилом Шахиджановым.

Сегодня за счет большого количества коммуникационных каналов все в той или иной мере стали корреспондентами, продюсерами, ведущими. Свой контент мы можем размещать в большом количестве социальных сетей. Но как правильно это сделать? Как раз для этого и создан наш курс Михаил Борзин.

Он добавил, что ученики узнают, как интересно создавать контент, правильно доводить его до целевой аудитории и сделать частью своей профессии.

«Также вы научитесь продвигать свой контент и зарабатывать на нем. Мобильная журналистика подразумевает сбор информации — аудио и видео с помощью телефона или любого маленького гаджета. Наша основная задача — дать практические навыки, а именно то, как правильно производить контент, что нужно знать, чтобы вы были узнаваемы, какие форматы и законы существуют в контенте», — добавил Борзин.

Для участия достаточно смартфона и компьютера. Подробнее о технических требованиях к компьютеру и мобильным устройствам можно узнать по ссылке.

Те, кто хочет научиться грамотно создавать узнаваемый визуальный образ, формировать неповторимый стиль и стать известным блогером, может зарегистрироваться по ссылке.