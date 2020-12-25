Онлайн-курс МФТИ по программированию победил в престижном конкурсе

Курс «Быстрый старт в спортивное программирование» Московского физико-технического института признали лучшим на престижном конкурсе EdCrunch Award OOC. Его уже прошли 12 тысяч человек.

Этот курс — первая ступень Всероссийского учебного онлайн-фестиваля по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию RuCode, который в этом году прошел уже дважды и собрал 300 тысяч участников.

«Главной нашей задачей было и остается создание доступного IT-образования с применением лучших практик преподавания. Мы рады, что фестиваль RuCode стал не только самым массовым среди мероприятий такого типа, но и получил высокую оценку внешней экспертизы в виде престижной награды за лучший онлайн-курс в области программирования», — рассказал директор по дистанционным программам МФТИ и инициатор фестиваля RuCode Алексей Малеев.

«Быстрый старт в спортивное программирование» состоит из четырех модулей. Пройти его можно за месяц. Каждое занятие — это видеолекции и практические задачи. На все вопросы в режиме реального времени отвечают авторы обучающей программы. Для успешного усвоения образовательной программы лучше владеть основами одного из языков программирования: С/С++, Java, Pascal/Delphi или Python, хотя подойдет он для всех желающих.