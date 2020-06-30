Онлайн-концерт в поддержку доктора из Петербурга состоится сегодня

Концерт устраивают в поддержку врача больницы Святого Георгия Александра Петрова, страдающего от онкологического заболевания. Отмечается что на мероприятии выступят солисты мировой оперной сцены и Светлана Сурганова.

Начало трансляции состоится в 19:00 на сайте Spbdnevnik.ru, а также в группе «Петербургского дневника» в соцсети «ВКонтакте» vk.com/spbdnevnik.

«Конечно, мы бы с радостью провели этот концерт на какой-то достойной площадке, в акустике. Пригласили бы 300, 400, 500 или даже 600 человек, которые купили бы билеты, и мы бы все собранные средства отдали в поддержку Александра Николаевича. Но, к сожалению, мы сейчас все живем в таких условиях, когда надо что-то придумывать и находить какие-то другие пути. Мы пошли таким путем и делаем трансляцию благотворительного концерта», — поделился Борис Баринов, организатор концерта.

Сурганова рассказала, что доктор Петров ее давний друг. Она поделилась его историей: у врача рак крови, с болезнью он сражается больше года. На данный момент у медика начались осложнения, лечение, которое было раньше — не помогает.

Все собранные с концерта средства пойдут на лечение доктора Петрова.