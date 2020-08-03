Онлайн-конференция по делу сестер Хачатурян пройдет на телеканале «360»

Телеканал «360» приглашает журналистов принять участие в пресс-конференции, посвященной делу сестер Хачатурян. Мероприятие пройдет 4 августа в онлайн-формате через Zoom, начало — в 12:00.

Участники:

— председатель ассоциации профсоюзов правоохранительных органов Алексей Лобарев;

— адвокат Георгий Чугуашивили;

— адвокат Алексей Папенов;

— сестра Михаила Хачатуряна Наира.

Участники пресс-конференции готовы предоставить эксклюзивные фотографии и скрины любовной переписки Ангелины Хачатурян, которые могли привести к конфликту с отцом. Также намерены объяснить, почему действия сестер нельзя считать необходимой обороной. Обсудят доказанность вины девушек, возможное наказание, публикацию фейковых новостей и экспертизы, опровергающие наличие психических расстройств у сестер.

Кроме того, участники выскажутся о привлечении представителей ЛГБТ к ответственности за несанкционированный митинг и о причинах обращения сестер Хачатурян за поддержкой к ЛГБТ. Будут указаны противоречия в показаниях сестер.

Для участия в пресс-конференции журналистам нужно заранее подать заявку — отправить письмо в свободной форме на адрес d.rasskazova@360tv.ru, где указать контакты и издание. 4 августа всем им придет ссылка на Zoom.