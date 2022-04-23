Онлайн-компенсации по ОСАГО могут появиться в РФ с 2025 года

С 2025 года в России в обязательном порядке заработает дистанционное урегулирование убытков по ОСАГО. До этого времени отечественные страховые компании могут предоставлять такой сервис исключительно в добровольном порядке. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на ЦБ РФ.

За счет дистанционной компенсации расходов граждане смогут получать возмещение по полису без посещения офиса компании. ЦБ поддержал предложение ввести такую обязанность страховщиков с 2025 года.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) из-за санкций и снижения доходов населения предложили повременить с соответствующим законом как минимум полгода. В условиях введенных против РФ санкций расходы страховых компаний на сопровождение уже имеющейся инфраструктуры выросли, стало невозможно приобретать многие IT-решения, требуемые для запуска онлайн-компенсаций. Кроме того, доходы резко сократились, что вынудило перейти в режим экономии. Возникшие ограничения в итоге поставили под вопрос возможность любого развития в области цифровизации.

Страховщики предложение отложить принятие закона на полгода поддержали и заявили, что переводить систему в удаленный формат следует постепенно, отдельно по каждой фазе.

В Минфине предупредили о рисках мошенничества в случае введения электронного возмещения ущерба и готовы их устранить.