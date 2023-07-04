04 июля 2023, 18:57
Онлайн-кинотеатры выступили против нелегального использования зарубежного контента
Онлайн-кинотеатры в РФ выступили против использования зарубежного контента без разрешения
Медиакоммуникационный союз России выступил против использования иностранного контента без разрешения со стороны правообладателей. Об этом сообщил RT.
Члены организации выразили мнение, что такие действия поспособствуют развитию онлайн-пиратства, а также негативно отразятся на российском медиарынке.
Реклама
Директор по связям с общественностью Ольга Соловьева также заявила, что использование нелегального контента повлечет за собой отток пользователей легальных онлайн-кинотеатров и зрителей телеканалов в сторону пиратских ресурсов.
В Медиакоммуникационный союз входят ВГТРК, Первый канал, «Триколор», МТС, «Ростелеком» и «Газпром-Медиа».
Ранее стало известно, что Министерство культуры России не поддержало предложение пускать в прокат в кинотеатрах ввезенные через Белоруссию иностранные фильмы. Замглавы ведомства Надежда Преподобная подчеркивала, что подобная мера ограничит права зарубежных правообладателей.
Сериалы
Кино
Россия
Реклама
Реклама