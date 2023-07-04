Общество 04 июля 2023, 18:57 Онлайн-кинотеатры выступили против нелегального использования зарубежного контента Онлайн-кинотеатры в РФ выступили против использования зарубежного контента без разрешения Unsplash

Читать 360tv в

Медиакоммуникационный союз России выступил против использования иностранного контента без разрешения со стороны правообладателей. Об этом сообщил RT.

Члены организации выразили мнение, что такие действия поспособствуют развитию онлайн-пиратства, а также негативно отразятся на российском медиарынке.

Реклама

Директор по связям с общественностью Ольга Соловьева также заявила, что использование нелегального контента повлечет за собой отток пользователей легальных онлайн-кинотеатров и зрителей телеканалов в сторону пиратских ресурсов.

В Медиакоммуникационный союз входят ВГТРК, Первый канал, «Триколор», МТС, «Ростелеком» и «Газпром-Медиа».

Ранее стало известно, что Министерство культуры России не поддержало предложение пускать в прокат в кинотеатрах ввезенные через Белоруссию иностранные фильмы. Замглавы ведомства Надежда Преподобная подчеркивала, что подобная мера ограничит права зарубежных правообладателей.