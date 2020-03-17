Онлайн-кинотеатры в России отменили платную подписку из-за карантина

Российские онлайн-кинотеатры решили поддержать людей, которые сидят на карантине из-за коронавируса. Несколько крупнейших стриминговых сервисов временно перестали брать плату за просмотр фильмов и сериалов. Всех денег не заработаешь, а искусство всегда помогало человечеству в трудную минуту.

Как сообщило РИА «Новости», об акциях заявили Okko, Ivi, Premier, «Кинопоиск HD» и more.tv. В кинотеатре Okko агентству рассказали о запуске чат-бота с бесплатными подписками для тех, кто сейчас вынужденно сидит дома из-за 2019-nCoV. Этот бот раздает всем промокод на двухнедельную бесплатную подписку.

Сервис Ivi предлагает месячную подписку, за которую новым пользователям нужно будет заплатить всего один рубль. «КиноПоиск HD» открыл бесплатный доступ к своей фильмотеке до конца апреля.

Из-за вспышки коронавируса ВОЗ объявила о пандемии. Тысячи людей попали в вынужденную изоляцию, если вступали в контакт с зараженными. Первые случаи заболевания COVID-19 медики выявили в китайском Ухане два с половиной месяца назад. За это время коронавирус распространился по всему миру и уже убил более семи тысяч человек.