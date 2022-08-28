Онлайн-кинотеатр Start подтвердил утечку данных пользователей

Онлайн-кинотеатр Start подтвердил утечку части данных некоторых пользователей. Об этом Stаrt рассказал в своем Telegram-канале.

В компании отметили, что утекшие данные относились к прошлому году. Сейчас уязвимость исправили, доступ к информации снова закрыт.

«База не представляет собой большого интереса для злоумышленников, самое существенное, что там есть, — email или телефон, с которого пользователь мог подключаться. В базе нет паролей в открытом виде, истории просмотров и, главное, нет и не может быть данных банковских карт и другой финансовой информации», — сказано в сообщении.

Сотрудники кинотеатра отметили, что бережное обращение с персональными данными пользователей очень важно для них, и принесли свои извинения.

Ранее сообщалось, что в утекшей базе данных оказалась информация почти о 44 миллионах пользователей. Там указаны имена, фамилии, адресы электронной почты, пароли, IP-адреса, страны проживания, даты начала/окончания подписки и последнего входа. Весит это все 72 гигабайта.