Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал программу на 7 мая
Онлайн-кинотеатр Okko продолжает трансляцию фильмов на своей площадке. Он анонсировал программу на сегодня, 7 мая. Об этом сообщила «Газета.ru».
Утром зрители смогут потренироваться и посмотреть спектакль «Конек-горбунок». Днем научатся готовить бургеры и посмеются над сериалом «Ошибка 404».
Вечером ожидается спектакль по мотивам пьесы Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо» в исполнении театра «Балет Москва». После него выйдет новый сезон сериала «Нагиев на карантине».
Завершить день предлагают научно-фантастическим фильмом «Разлом времени».