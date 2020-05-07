Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал программу на 7 мая

Утром зрители смогут потренироваться и посмотреть спектакль «Конек-горбунок». Днем научатся готовить бургеры и посмеются над сериалом «Ошибка 404».

Вечером ожидается спектакль по мотивам пьесы Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо» в исполнении театра «Балет Москва». После него выйдет новый сезон сериала «Нагиев на карантине».

Завершить день предлагают научно-фантастическим фильмом «Разлом времени».