Общество 05 марта 2024, 18:14 Онлайн-кинотеатр KION: молодые россиянки ассоциируют себя с Беллой из «Сумерек» и Харли Квин

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В преддверии 8 Марта онлайн-кинотеатра KION провел опрос и выяснил, с героинями каких фильмов и мультиков ассоциируют себя россиянки. Об этом сообщило НСН.

Самые молодые участницы опроса в возрасте 24 лет сказали, что чувствуют связь с Харли Квин из «Отряда самоубийц», Беллой из «Сумерек» и Эльзой из холодного сердца. Эти героини кажутся привлекательными благодаря внешности и смелости.

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Девушки в возрасте до 34 лет признались, что ассоциируют себя с Золушкой, Гермионой Грейнджер из «Гарри Поттера» и Элизабет Беннет из «Гордости и предубеждения». Их ценят за доброту, храбрость, сообразительность и ум.

В топе женщин до 44 — Катерина из «Москва слезам не верит», Скарлетт О’Хара и Настенька из «Морозко». Самая старшая возрастная категория назвала Маргариту из романа Булгакова.

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