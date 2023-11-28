Общество 28 ноября 2023, 14:15 Онлайн-гиды проведут экскурсию на шести языках по «Макету Москвы» на ВДНХ Обновленные аудиогиды заговорят на 6 языках в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ Сайт мэра и правительства Москвы

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В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ обновили аудиогиды. Теперь они смогут провести экскурсию и рассказать о главных достопримечательностях города и памятниках архитектуры на шести языках. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«Аудиогиды очень удобны для наших иностранных гостей, их можно получить при входе в павильон», — подчеркнул он.

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Левкин добавил, что сейчас поток людей значительно вырос и составляет около восьми тысяч человек в неделю. Кроме этого, аудиоэкскурсии можно послушать не только в павильоне, но и в бесплатном приложении «Макет Москвы». Еще там доступно расписание сеансов светотехнического шоу и VR-аттракциона.

В начале ноября специалисты завершили реконструкцию павильона. Там соорудили дополнительную четырехканальную звуковую систему и поставили VR-аттракцион «Полет над макетом Москвы».