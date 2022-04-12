Онлайн-экскурсии, 3D-обложки, дипфейки и тесты. Как отметить День космонавтики в «Одноклассниках»

Серию онлайн-экскурсий по экспозициям московского Музея космонавтики, Дома-музея академика С. П. Королева и Московского планетария запустили в «Одноклассниках» в День космонавтики. Об этом рассказали в пресс-службе соцсети.

В рамках большого образовательного проекта, который «Одноклассники» запустили с московским Музеем космонавтики, пользователи смогут отправятся в виртуальное путешествие по залу «Утро космической эры» на специальной онлайн-экскурсии, узнают о первых достижениях в освоении космоса, увидят технологический дубликат первого искусственного спутника Земли, знаменитых собак Белку и Стрелку, спускаемый аппарат космического корабля «Восток», первые скафандры и познакомятся с историями покорителей космоса.

Также пользователи смогут добавить на главное фото профиля тематические рамки, желающие могут пройти специальный космический тест от Музея космонавтики и проверить свои знания биографии первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

Московский планетарий в своей официальной группе в «Одноклассниках» познакомит пользователей с историей Вселенной и тайнами космоса. На видеоэкскурсии сотрудники Планетария проведут зрителей по музейным залам Урании и покажут аппарат в Большом звездном зале, через который транслируются звезды на легендарный купол.

Ко Дню космонавтики пользователи также смогут украсить свой профиль тематическими 3D-обложками от Госкорпорации «Роскосмос» и Музея космонавтики. На 3D-обложке изображены космические объекты, сделанные на основе фотографий космонавтов Роскосмоса с борта МКС. Новый формат обложки профиля можно установить из специальной галерее обложек. 3D-обложки уже доступны в приложении ОК на Android, а вскоре появятся и на iOS.

Помимо этого, для пользователей «Одноклассников» сгенерировали более 180 миллионов персональных изображений в образе космонавтов на основе deepfake-технологий. На выбор предложены несколько различных образов из редких архивных фотографий космонавтов и современных изображений космической тематики.

В качестве исходных изображений использовались черно-белые фотографии известных советских и российских космонавтов из архива Музея космонавтики. Пользователи в один клик могут перевоплотиться в образы космонавтов и поделиться понравившимися образами в своей ленте новостей в Android-приложении «Одноклассников». В дальнейшем функция обработки изображения с помощью нейронных сетей появится на других платформах.

В прошлом году соцсеть вместе с центром «Космонавтики и авиации» на ВДНХ создала карту событий к 60-летию первого полета человека в космос. Карта стала онлайн-путеводителем для пользователей соцсети по всей территории Выставки достижений народного хозяйства.

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