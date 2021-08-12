Онкопациенты заявили о нужде в психологической помощи

Большинство пациентов с онкологическими заболеваниями и их родственники заявили, что нуждаются в психологической поддержке. Эти данные могут стать обоснованием для внедрения психологической службы в российскую систему онкологической помощи.

Центр медицинской статистики депздрава Москвы и благотворительная служба психологической помощи «Ясное утро» провели исследование на эту тему. Результаты оказались в распоряжении «Коммерсанта».

Около 80% людей с онкологическими заболеваниями заявили, что им необходима психологическая поддержка. Оказалось, что родственникам больных она нужна еще больше — 81%.

При этом около 50% обратились бы к психологу, если бы у них была такая возможность, уже обращались к психологу лишь 7% онкопациентов и 5% их родственников.

В опросе участвовали тысяча россиян, среди которых были пациенты с онкологическими заболеваниями, их родственники и врачи-онкологи. Ранее хирург Рустем Топузов призвал россиян после 45 лет в обязательном порядке пройти онкоскрининг. Ранняя диагностика рака во много раз увеличивает шансы на выздоровление.