Эксклюзив 24 декабря 2022, 16:32 «Онкология никого не щадит». Юморист Церишенко рассказал о таланте Александра Пономаренко Артист Михаил Церишенко рассказал, как отличал Александра Пономаренко от брата-близнеца

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Юморист Александр Пономаренко был очень талантливым, а уход таких людей всегда вызывает сильные чувства. Об этом «360» рассказал артист театра «Кривое зеркало» и режиссер Михаил Церишенко.

Он отметил, что умел отличать братьев-близнецов Александра и Валерия Пономаренко друг от друга. Многие их постоянно путали.

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«Сашка был хороший. Остается только сожалеть, что мы много сталкивались по работе и мало в жизни. Потому что на простых встречах нам просто было хорошо и весело вместе. Мы считывали друг друга на вербальном уровне», — подчеркнул Церишенко.

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Артист добавил, что знал о болезни юмориста, но любая смерть достаточно близкого человека всегда воспринимается очень тяжело.

Прославившийся в дуэте с братом Валерием юморист Александр Пономаренко скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием желудка. При этом еще несколько месяцев назад, несмотря на перенесенную химиотерапию и операции, он продолжал участвовать в концертах.

Владимир Винокур сравнил выступления братьев Пономаренко с артистами старой школы Мировым и Новицким. Он добавил, что Александр Пономаренко и его брат Валерий стали образцами современного юмора.