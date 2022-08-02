Онколог Заридзе сравнил вред от обычных и электронных сигарет

Риск развития рака легких при курении электронных сигарет ниже, чем при курении обычного табака, однако это не значит, что электронные сигареты полностью безопасны. Об этом ИА НСН рассказал руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе.

В обычных сигаретах при курении вырабатывается огромное количество канцерогенных веществ, которых нет в электронных сигаретах, объяснил врач.

«У простых сигарет на кончике при курении температура достигает 900-1000 градусов Цельсия, при этой температуре образуются все канцерогенные вещества, которые есть в табачном дыме. В электронных сигаретах табака вообще нет. В образующемся паре в процессе их курения канцерогенов нет. Поэтому риск развития рака легкого и других форм рака у потребителя электронных сигарет значительно ниже, чем при курении обычных сигарет. Но при этом я не говорю, что они безвредны», — пояснил врач.