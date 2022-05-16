Онколог Серяков развеял популярные мифы о раке

Рак — заболевание, которого боятся все. Неудивительно, что об этой болезни есть много неподтвержденной информации. Врач-онколог Александр Серяков в разговоре с Lenta.ru развеял несколько популярных мифов об онкологии.

Наследственность не является главной причиной заболевания, рассказал врач. Заболевания в истории семьи — это фактор риска, но не самый первый. Более значимые факторы риска — курение, употребление алкоголя, воздействие радиации, разного рода вирусы, вызывающие рак химические вещества (канцерогены), которые есть в красном мясе (особенно обработанном) и продуктах с транс-жирами (фастфуд), ожирение, гормональные сбои и другие проблемы.

Второй миф — о том, что стресс якобы напрямую повышает риск заболевания. Это не так, однако стресс может спровоцировать неправильное питание и гормональные сбои, которые уже могут привести к развитию онкологии.

Кроме того, считается, что после химиотерапии женщины не могут иметь детей. Однако забеременеть возможно с помощью криоконсервации.

«Как только лечение заканчивается и наступает стойкая ремиссия, женщина может забеременеть с помощью процедуры ЭКО и выносить здорового малыша», — заверил Серяков.