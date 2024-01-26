Общество 26 января 2024, 15:09 Онколог Серяков: отказ от алкоголя и красного мяса снизит риск развития рака желудка

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Онколог Александр Серяков заявил, что некоторые пищевые привычки способны спровоцировать развитие рака желудка. В связи с этим эксперт посоветовал пересмотреть свой рацион, сообщила «Газета.ru».

По словам врача, отказ от красного мяса снизит риск появления болезни. Мутацию вызывают содержащиеся в продукте канцерогены, пояснил специалист.

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Он также рекомендовал прекратить употреблять алкоголь. Этанол и метанол в составе спиртного представляют опасность для пищеварения, добавил сайт Utro.ru.