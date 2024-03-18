Общество 18 марта 2024, 12:23 Онколог Пылев развеял популярный миф о связи ЭКО с развитием рака

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Онколог Андрей Пылев поставил точку в вопросе о связи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и рака. Данная процедура сама по себе не вызывает онкологическое заболевание, отметил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

При этом он добавил, что использование такой технологии на ранней стадии недуга может стать фактором более быстрого прогрессирования злокачественного образования.

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Именно поэтому пациенткам рекомендуют провести общее обследование организма перед ЭКО, пояснил врач.