Онколог Пылев рассказал об опасности мужского рака груди | 360°

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Онколог Пылев рассказал об опасности мужского рака груди

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Вопреки распространенному мнению, рак груди встречается не только у женщин, но и у мужчин, причем у последних он часто протекает тяжелее. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал  врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев.

Рак грудной железы у мужчин агрессивнее, поскольку из-за меньшего количества тканей опухоль начинает прорастать в окружающие ткани значительно быстрее, чем у женщин, пояснил врач. При обнаружении уплотнений в груди необходимо обратиться к врачу для осмотра.

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«Принципы подхода к лечению идентичные у мужчин и женщин», — добавил онколог.

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