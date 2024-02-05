Общество 05 февраля 2024, 13:58 Онколог Пылев посоветовал людям с бледной кожей отказаться от солярия

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Онколог и кандидат медицинских наук Андрей Пылев рассказал, кому нельзя пользоваться солярием. От процедуры следует отказаться людям с бледной кожей и большим количеством родинок, отметил эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам врача, ультрафиолетовое излучение способно спровоцировать возникновение опухолей.

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«Безусловно, надо учитывать фототип кожи, далеко не всем он вреден и противопоказан. Более того, в солярии есть положительные моменты, особенно в нашем чудесном климате», — подчеркнул специалист.

Он также добавил, что пациентам с онкологическим заболеванием необходимо воздержаться от массажа и физиотерапии.