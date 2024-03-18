18 марта 2024, 12:23
Онколог Пылев: пирсинг и татуаж в области груди могут обернуться инфицированием
Онколог Андрей Пылев указал на опасность пирсинга и татуажа в области груди у женщин. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По словам врача, данные процедуры не повышают риски развития онкологического заболевания. Однако есть высокая вероятность получить инфицирование.
Реклама
В результате может потребоваться хирургическая операция, например по вскрытию абсцессов молочной железы, пояснил специалист, назвав такую ситуацию нередкой.
Врачи
Женщины
Реклама
Реклама