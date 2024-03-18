Общество 18 марта 2024, 12:23 Онколог Пылев: пирсинг и татуаж в области груди могут обернуться инфицированием

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Онколог Андрей Пылев указал на опасность пирсинга и татуажа в области груди у женщин. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам врача, данные процедуры не повышают риски развития онкологического заболевания. Однако есть высокая вероятность получить инфицирование.

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В результате может потребоваться хирургическая операция, например по вскрытию абсцессов молочной железы, пояснил специалист, назвав такую ситуацию нередкой.