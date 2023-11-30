30 ноября 2023, 12:37
Онколог Покровский: болезненные уплотнения в мягких тканях могут указывать на ангиосаркому
Ангиосаркома — злокачественная и часто метастазирующая опухоль, которая может появиться в местах скопления сосудов. В беседе с «ФедералПресс» онколог Вадим Покровский перечислил симптомы заболевания.
По его словам, в мягких тканях о недуге свидетельствуют болезненные уплотнения, появившиеся по непонятным причинам. Если речь идет о кожной ангиосаркоме, то к признаками относятся пятна сине-красноватого цвета.
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Чаще всего этот тип рака проявляется в конечностях, но также есть вероятность поражения печени, добавил врач.
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