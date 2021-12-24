Онколог перечислил самые агрессивные виды рака

Некоторые виды рака плохо поддаются лечению. По словам доктора медицинских наук, члена-корреспондента РАН, главного врача онкологического центра «Лапино-2» Михаила Давыдова, между стадиями развития болезни и ее распространения проходит всего несколько месяцев. Об этом написал «ФедералПресс».

«Самыми агрессивными по течению считаются рак легкого, рак желудка и кишечника, а также рак поджелудочной железы. Рак легкого распространен чаще всего в двух основных формах — мелкоклеточный и немелкоклеточный. Первый считается наиболее опасным, но гораздо менее распространенным. При мелкоклеточном раке легкого злокачественные опухоли имеют небольшие размеры, но они распространены по всему организму», — сообщил эксперт.

Он отметил, что при мелкоклеточном раке легкого хирургия недопустима. Здесь может проводится лечение только при помощи химиотерапии. Немелкоклеточный рак гораздо лучше поддается терапии. Для него подходит как хирургия, так и лечение медикаментами.

Рак желудка и кишечника достаточно хорошо поддается терапии на ранних стадиях, а рак поджелудочной железы почти никогда не обнаруживают сразу. Он начинает проявлять себя только тогда, когда пустит корни. Причинами появления этих видов рака часто становятся курение и неправильное питание.