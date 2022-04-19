Онколог Ольга Кравец рассказала об эффективном методе лечения рака шейки матки

Одним из самых эффективных на сегодняшний день методов лечения рака шейки матки является брахитерапия — воздействие лучевой терапией на коротком расстоянии. Об этом «Газете.ru» рассказала онколог Ольга Кравец.

Брахитерапия увеличивает выживаемость пациенток на поздней стадии рака шейки матки и повышает возможность излечения опухоли на 10-15%. По словам врача, за три-четыре сеанса брахитерапии пациентки получают дозу облучения, эквивалентную пять неделям дистанционной лучевой терапии.

«Метод представляет собой внедрение радиоактивного препарата в опухоль. В 100% случаев излечить опухоли в области матки, влагалища, смежных тканях и некоторых других зонах можно только локально. Для такой процедуры используют специально созданные интрастаты (аппликаторы), своеобразные проводники. С помощью этих приспособлений возможно сформировать такой объем облучения, который будет соответствовать геометрии опухоли», — объяснила онколог.