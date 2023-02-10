Общество 10 февраля 2023, 09:06 Онколог назвал влияние коронавируса на развитие рака опосредованным Главный онколог Минздрава РФ Каприн: коронавирус вряд ли может вызывать онкозаболевания РИА «Новости»

Читать 360tv в

Коронавирус вряд ли может стать причиной онкологических заболеваний. Такое мнение РИА «Новости» выразил главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии», академик РАН Андрей Каприн.

По его словам, сейчас нет никаких доказательств влияния COVID-19 на возникновение рака у человека. Он подчеркнул, что у россиян уже выработался иммунитет и коронавирус станет как грипп.

Реклама

«А может ли грипп вызывать рак? Пожалуй, нет. Мы не видим, что люди, перенесшие COVID-19, чаще других заболевают раком», — заявил врач.

Реклама

При этом Каприн допустил опосредованное влияние коронавируса на ситуацию с онкозаболеваниями, поскольку во время пандемии диспансеризацию остановили. Однако он подчеркнул, что сейчас в медицинских учреждениях страны возобновили профилактический осмотр населения.

Ранее онколог рассказал, что возникновению онкологических заболеваний способствуют увлечение алкогольными напитками, курение, малоподвижный образ жизни, ожирение.