Онколог Кропотов: рак головы и шеи «помолодел»

Молодые люди стали чаще болеть некоторыми видами рака головы и шеи. Об этом РИА «Новости» рассказал врач-онколог, доктор медицинских наук Михаил Кропотов.

«В последние годы при некоторых локализациях злокачественных новообразований в области головы и шеи отмечена тенденция увеличения заболеваемости пациентов молодого возраста. Например, это рак ротоглотки, связанный с вирусом папилломы человека», — рассказал специалист.

В частности, болезнь затрагивает миндалины или корень языка с вовлечением регионарных лимфатических узлов, пояснило ИА Nation News. При этом мужчины болеют чаще, чем женщины.