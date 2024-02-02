Общество 02 февраля 2024, 13:05 Онколог Хасанов: взаимодействие с отработанным моторным маслом повышает риск развития рака

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Терапевт и онколог Искандар Хасанов рассказал, какую опасность для здоровья представляют автомобильные средства. Так, «омывайки» способны вызвать головные боли и тошноту, отметил эксперт в беседе с сайтом «Подмосковье сегодня».

По словам врача, крайне вредным является и отработанное моторное масло. При его длительном и частом попадании на кожу происходит накопление канцерогенных веществ. В результате возрастает риск развития онкологического заболевания, добавило Utro.ru.