Общество 10 ноября 2022, 17:19 Онкобольным Петербурга проведут фототерапию

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Волонтеры-фотографы, а также стилисты-визажисты организовали благотворительную акцию для бывших и нынешних онкобольных Петербурга. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала руководитель проекта поддержки онкопациентов Светлана Полякова.

Фотосессия под названием «Химия была, но мы расстались» состоится в городе в четверг, 10 ноября. В ней поучаствуют около 33 пациентов.

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«Мы как раз используем фототерапию как форму психологической поддержки. Так мы хотим вдохновить людей на дальнейшее лечение, построение планов на жизнь», — отметила Полякова.

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По ее словам, в этом году проекту исполнилось два года.