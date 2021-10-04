Онкобольных детей выгнали с детской площадки в Новосибирске

Волонтеры рассказали о грубом поведении жителей Новосибирска, которые выгнали с детской площадки онкобольных детей. Это произошло возле дома 105 на улице Большевистской.

«Жильцы дома не пускают на площадку подопечных центра „Добрая Дора“. В центр ходят дети, перенесшие онкологию, а также те, кто продолжает бороться с болезнью. Сотрудники центра работают, чтобы ребята безболезненно выходили в социум после длительной болезни», — написала волонтер Ксения Алешина на своей странице в Instagram.

По ее словам, центр открылся 29 сентября, но детей принимали уже с 25 августа. До открытия волонтеры поговорили со старшей по дому, рассказав ей о центре. Но 25 августа, когда дети зашли на детскую площадку у дома, их оттуда выгнали, объяснив, что они могут потоптать цветы.

Как ни пытались волонтеры и родители донести до жильцов, что дети не вандалы, жильцы все равно решили отказать больным раком в прогулке в этом месте. На следующий день площадку обтянули пленкой.

Пленку недавно сняли, и два ребенка после группового занятия по хореографии в центре зашли на детскую площадку. На этот раз их выгнали две пенсионерки.

«Я не знаю, как объяснить жильцам дома, что дети важнее цветов», — написала волонтер.

Она отметила, что ей стыдно за жителей и больно за детей, которых выгоняют. Но как действовать в этой ситуации, она не знает. Девушка также уточнила, что не в курсе, в этом месте запрещают гулять только детям из центра или вообще всем.