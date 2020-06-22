ОНК: Верзилова задержали за мелкое хулиганство

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили задержанного участника арт-группы «Война» и группы Pussy Riot Петра Верзилова. Он находится в ОВД «Мещанское».

Один из членов комиссии рассказал RT, что Верзилова обвинили в мелком хулиганстве. Ему грозит до 15 суток административного ареста.

«Петр Верзилов сообщил нам, что после допроса по делу о массовых беспорядках в Москве летом прошлого года он вышел из отдела полиции и подвергся нападению неизвестного», — уточнил собеседник издания.

Патруль задержал Верзилова, после чего доставил в ОВД «Мещанское». Общественники проверили, допускают ли к акционисту адвоката, передают ли ему еду и воду. Им известно, что Петру в ОВД дали постельное белье, одеяло и подушку.

Верзилова задержали 21 июня в российской столице. В его доме прошли обыски. Об этом сообщило РИА «Новости».

В апреле этого года Верзилова также задерживали в Москве. В тот раз речь шла о нарушении самоизоляции и прогулке в полицейской форме.