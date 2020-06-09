ОНК: в СИЗО Москвы содержится слепой заключенный

По словам члена комиссии Бориса Клина, «при посещении СИЗО № 4 члены комиссии встретились с Александром Замятиным, который заявил, что, находясь под стражей с 2017 года, полностью потерял зрение и получил I группу инвалидности».

«В соответствии с постановлением правительства № 3 от 14 января 2011 года, болезни глаз, сопровождающиеся полной слепотой отнесены к заболеваниям, препятствующим содержанию под стражей», — уточнил он.