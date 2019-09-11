ОНК: в камерах «Бутырки» времен Пугачева сидят заключенные

Некоторых заключенных «Бутырки» содержат в помещениях, расположенных в старинных башнях XVIII века. Как тюрьма они уже давно не должны функционировать из-за несоответствующих условий.

О содержании людей в камерах времен Емельяна Пугачева рассказал ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, которого процитировал сайт газеты «Комсомольская правда».

Мельников уточнил, что четыре башни тюремного замка СИЗО-2 эксплуатируются как служебные и вспомогательные помещения. Несмотря на это, ОНК стало известно, что администрация «Бутырки» в последнее время стала практиковать размещение в них заключенных.

Общественники посетили «Бутырку» и обнаружили в одной из старых камер двоих арестованных, которых обвинили в разбое. Никаким современным параметрам она не соответствует.

«Условия просто жуткие — крошечное помещение не больше четырех метров квадратных, туалет — дырка в полу прямо по центру комнаты, около двухъярусной кровати», — отметил Мельников.

Заключенный умер в СИЗО «Бутырка» Подробнее

По его словам, в камере крошечное окно, труба постоянно подтекает, а смеситель отсутствует. Чтобы попасть в казематы, приходится идти по крутой чугунной лестнице.

Секретарь ОНК добавил, что содержащиеся в старых камерах заключенные оказались за решеткой впервые. Своих прав люди не знают.

«Права им никто не объяснил, так что про условия содержания, положенные по закону, им неизвестно», — подчеркнул Мельников.

Уточняется, что общественники предложили администрации СИЗО-2 закрыть камеры для использования. В письме в адрес руководства «Бутырки» указано, что ни существующим нормам, ни действующим правилам они не соответствуют.