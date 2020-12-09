ОНК: Reeflay уверен в оправдательном приговоре

Reeflay (Стас Решетняк) уверен, что его оправдают по делу о смерти Валентины Григорьевой. Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Подмосковья Александр Мальцев.

«Я видел Решетняка в СИЗО-3 подмосковного Серпухова. Он находится в хорошем расположении духа, вину не признает и уверен в оправдательном приговоре», — рассказал Мальцев в разговоре с ТАСС.

Reeflay, по его словам, находится в 12-местной камере. Там есть чайник и телевизор. Среди сокамерников блогера нет рецидивистов.

Подписчики Reeflay 2 декабря стали свидетелями смерти его подруги во время трансляции. Тело девушки какое-то время находилось в кадре. Блогер не останавливал трансляцию до приезда врачей, которые констатировали смерть девушки, напомнила «Газета.ru». Позже блогера доставили к следователям.

В отношении 30-летнего Стаса Решетняка возбуждено уголовное дело. он обвиняется в «причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Сейчас блогер арестован.

Скончавшаяся на съемке стрима Валентина Григорьева умерла от кровоизлияния в мозг, сказал адвокат блогера Евгений Кулагин со ссылкой на заключение экспертов. Он заявил «360», что Станислав Решетняк к случившемуся непричастен.