ОНК: ампутированная нога не смягчит приговор пермскому стрелку

Пермского стрелка перевезут в Москву, потому что расследованием занимается центральный аппарат СК. Студент, который открыл огонь в ПГНИУ, будет находиться в Матросской тишине, потому что только там есть больница, в которой можно содержать его после ампутации ноги. При этом инвалидность не станет причиной смягчения приговора.

Об этом «360» рассказала заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева. Она уверена, что стрелка перевезут именно в Матросскую тишину на основе практики — официального подтверждения этому пока не было.

«Потому что дело ведет центральный аппарат [Следственного комитета], насколько я понимаю. Соответственно, человек должен находиться в СИЗО как раз по месту следственного органа — это Москва. Поскольку у него проблемы с ногой, по нашим данным ее уже ампутировали, то он какое-то время будет в больнице. Единственная больница, которая для этого приспособлена — это больница Матросской тишины. Другого лечебного учреждения у нас нет», — пояснила она.

Меркачева добавила, что обвиняемый будет находиться в специально палате-камере, где скорее всего останется до вынесения приговора.

«Как правило, реабилитация после ампутирования конечности идет долго, и я видела многих заключенных, которым во время следствия ногу ампутировали — они оставались уже до конца, пока не выносили приговор», — отметила Меркачева.

Она добавила, что инвалидность стрелка никак не смягчит его наказание. Слухи о том, что люди с инвалидностью не могут находиться в колониях особого режима, далек от правды. Меркачева отметила, что люди с инвалидностью могут находиться в любой колонии, в том числе в тех, где содержат осужденных на пожизненное заключение.

«Это миф. <…> Я видела людей вообще бездвижимых — не то что одной конечности нет, двух конечностей нет. Так что тут больше будут смотреть на другую составляющую, и на его психическое состояние», — подчеркнула она.