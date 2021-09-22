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    22 сентября 2021, 16:37

    ОНК: ампутированная нога не смягчит приговор пермскому стрелку

    Дарья Новая, Нина Петлинова

    Пермского стрелка перевезут в Москву, потому что расследованием занимается центральный аппарат СК. Студент, который открыл огонь в ПГНИУ, будет находиться в Матросской тишине, потому что только там есть больница, в которой можно содержать его после ампутации ноги. При этом инвалидность не станет причиной смягчения приговора.

    ОНК: ампутированная нога не смягчит приговор пермскому стрелку

    Об этом «360» рассказала заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева. Она уверена, что стрелка перевезут именно в Матросскую тишину на основе практики — официального подтверждения этому пока не было.

    «Потому что дело ведет центральный аппарат [Следственного комитета], насколько я понимаю. Соответственно, человек должен находиться в СИЗО как раз по месту следственного органа — это Москва. Поскольку у него проблемы с ногой, по нашим данным ее уже ампутировали, то он какое-то время будет в больнице. Единственная больница, которая для этого приспособлена — это больница Матросской тишины. Другого лечебного учреждения у нас нет», — пояснила она.

    Меркачева добавила, что обвиняемый будет находиться в специально палате-камере, где скорее всего останется до вынесения приговора.

    «Как правило, реабилитация после ампутирования конечности идет долго, и я видела многих заключенных, которым во время следствия ногу ампутировали — они оставались уже до конца, пока не выносили приговор», — отметила Меркачева.

    Она добавила, что инвалидность стрелка никак не смягчит его наказание. Слухи о том, что люди с инвалидностью не могут находиться в колониях особого режима, далек от правды. Меркачева отметила, что люди с инвалидностью могут находиться в любой колонии, в том числе в тех, где содержат осужденных на пожизненное заключение.

    «Это миф. <…> Я видела людей вообще бездвижимых — не то что одной конечности нет, двух конечностей нет. Так что тут больше будут смотреть на другую составляющую, и на его психическое состояние», — подчеркнула она.