Онищенко заступился за преподавателя из Перми, продолжавшего лекцию во время стрельбы

Преподаватель Олег Сыромятников, который во время стрельбы в Пермском университете не стал прерывать лекцию, поступил разумно. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по образованию по науке Геннадий Онищенко.

Парламентарий обратил внимание, что профессор все-таки закрыл дверь в аудиторию, когда в вузе стреляли.

«Для меня является ключевым то, что он закрыл металлическую дверь», — заявил он радиостанции «Говорит Москва».

Онищенко подчеркнул, что лучше было запереться в огромной аудитории, чем если бы все студенты выскочили в коридор, где стрелок ходил по этажам и палил по всем, кто встречался ему на пути. Он напомнил, что на записях с камер было видно, как нападавший застрелил девушку, которая шла по коридору и ничего не подозревала.

«В данном случае преподаватель оказался прав. Продолжая лекцию, он студентов тем самым отвлекал. Не дай бог, они бы еще паниковать начали», — сказал Онищенко.

Сыромятников во время атаки на ПГНИУ продолжал читать курс по истории русской литературы, призывая студентов не доверять сообщениям о стрельбе в соцсетях, хотя в это время за дверью были слышны выстрелы. Психолог Павел Жавнеров ранее заявил «360», что продолжение занятий позволило уберечь студентов от паники. В самом вузе ранее тоже назвали главным то, что Сыромятников заперся, передавал RT.