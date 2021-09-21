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    21 сентября 2021, 14:05

    Онищенко заступился за преподавателя из Перми, продолжавшего лекцию во время стрельбы

    Александр Блинов

    Преподаватель Олег Сыромятников, который во время стрельбы в Пермском университете не стал прерывать лекцию, поступил разумно. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по образованию по науке Геннадий Онищенко.

    Онищенко заступился за преподавателя из Перми, продолжавшего лекцию во время стрельбы

    Парламентарий обратил внимание, что профессор все-таки закрыл дверь в аудиторию, когда в вузе стреляли.

    «Для меня является ключевым то, что он закрыл металлическую дверь», — заявил он радиостанции «Говорит Москва».

    Онищенко подчеркнул, что лучше было запереться в огромной аудитории, чем если бы все студенты выскочили в коридор, где стрелок ходил по этажам и палил по всем, кто встречался ему на пути. Он напомнил, что на записях с камер было видно, как нападавший застрелил девушку, которая шла по коридору и ничего не подозревала.

    «В данном случае преподаватель оказался прав. Продолжая лекцию, он студентов тем самым отвлекал. Не дай бог, они бы еще паниковать начали», — сказал Онищенко.

    Сыромятников во время атаки на ПГНИУ продолжал читать курс по истории русской литературы, призывая студентов не доверять сообщениям о стрельбе в соцсетях, хотя в это время за дверью были слышны выстрелы. Психолог Павел Жавнеров ранее заявил «360», что продолжение занятий позволило уберечь студентов от паники. В самом вузе ранее тоже назвали главным то, что Сыромятников заперся, передавал RT.