Онищенко: запрет продажи алкоголя 1–2 января ничего не решит

По его словам, это запоздалая инициатива. Кроме того, Онищенко уверен, что все купят алкоголь заранее. В целом он счел инициативу бесполезной.

«Есть постоянная работа, кавалерийский наскок проблему не решает. Но бороться надо, говорить об этом надо, меньше показывать фильмы с такой тематикой», — заключил депутат.