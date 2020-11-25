Онищенко: запрет продажи алкоголя 1–2 января ничего не решит
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко выразил свое мнение о предложении запретить продажу алкоголя 1 и 2 января. Об этом сообщил RT.
По его словам, это запоздалая инициатива. Кроме того, Онищенко уверен, что все купят алкоголь заранее. В целом он счел инициативу бесполезной.
«Есть постоянная работа, кавалерийский наскок проблему не решает. Но бороться надо, говорить об этом надо, меньше показывать фильмы с такой тематикой», — заключил депутат.