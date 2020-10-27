Онищенко заметил проблему в постоянной покупке масок пожилыми людьми

Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заметил проблему в постоянной покупке медицинских масок пенсионерами во время пандемии коронавируса.

Он подчеркнул, что новые рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению масочно-перчаточного режима являются только напоминанием на фоне роста заболеваемости гриппом, ОРЗ и COVID-19. По мнению депутата, в настоящий момент важно решить вопрос, как социально незащищенные группы населения будут приобретать эти средства индивидуальной защиты.

Как считает Онищенко, нужно, чтобы было больше многоразовых масок. Необходимость постоянно покупать одноразовые становится финансовым обременением для пенсионеров и бюджетников, сообщил Life.

«А то, что нужно закрывать все эти увеселительные заведения, ночные клубы, танцульки — без них можно обойтись, это вполне разумно», — добавил специалист.

Напомним, что Роспотребнадзор обновил рекомендации, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. Согласно постановлению главного санитарного врача РФ Анны Поповой, жителям нужно носить маски в местах скопления людей и транспорте.