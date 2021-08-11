Онищенко заявил, что общежития для студентов опасны во время эпидемии коронавируса

Депутат Госдумы и бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко выразил мнение, что перевод студентов на дистанционное обучение может быть не очень эффективным. Ведь инфекция распространяется в общежитиях. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Он отметил, что именно поэтому считает бесполезным предложение сделать отдельные аудитории для тех, кто не прошел вакцинацию. В общежитие все студенты все равно будут находиться вместе.

«Скученность в общежитиях более высокая, чем в аудиториях. В аудиториях студентов можно рассадить, соблюдая социальную дистанцию. А в комнате нашего типового общежития стоят четыре кровати. Их никак не расставишь», — подчеркнул Онищенко.