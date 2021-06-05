Онищенко выступил за сокращение новогодних праздников

Депутат Геннадий Онищенко считает, что количество дней в новогодних праздниках нужно уменьшать. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

По его словам, «у нас достаточное количество праздников». Онищенко считает, что выходные в январе нужно уменьшить, так как «праздник у нас 1 января», а «у взрослых нет каникул».

«Это встреча нового года? Такого решения в нашем законодательстве нет. Давайте постепенно будем сокращать это все», — заключил депутат.

Ранее Онищенко объяснил отказ от масочного режима в Удмуртии и Чечне. По его мнению, власти принимали решение об отмене обязательного масочного режима «не за компанию, а исходя из реальной эпидемической обстановки». Он полагает, что этому предшествовал анализ уровня заболеваемости и числа переболевших в регионах.

«Надеюсь, и с учетом выборочных групповых исследований на напряженность иммунитета дали такую рекомендацию», — сказал парламентарий.

По мнению Онищенко, нужно не отменять маски и другие защитные меры, а «вытеснять их вакцинацией» и создавать в стране прослойку коллективного иммунитета.