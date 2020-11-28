Онищенко выступил против вакцинации всех россиян от коронавируса

Прививать от коронавируса нужно не всех россиян, а только группы риска. Так считает депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Я не согласен с тем, что нужно всех вакцинировать», — заявил он, его цитирует ИА НСН.

В группу риска входят не только пожилые, но и люди с онкологическими, эндокринными и кардиологическими заболеваниями. Также этот список включает учителей и врачей. Вакцинации этих категорий граждан будет достаточно для остановки ухудшающегося эпидемического процесса.

«Но это все равно массовая вакцинация, ведь одного старшего поколения у нас 20-30 миллионов человек», — добавил Онищенко.

Депутат также назвал прививки «серьезной иммунобиологической операцией». А при ряде заболеваний их нельзя делать из-за противопоказаний. Все остальные почувствуют результат через месяц, к тому времени появится защитный уровень антител. Это позволит сформировать коллективный иммунитет на уровне как минимум 60%.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции стартует в январе–феврале. Люди из группы риска получат медицинский препарат уже в декабре.

Мурашко же не видит смысла в тотальном масочном режиме в России. РФ — большая страна, поэтому решать вопросы об ограничениях стоит на местах.