Онищенко высказался об идее пускать в магазины и транспорт по QR-коду

Инициатива сделать вход в магазины и транспорт возможным только по QR-коду является хорошей. При этом нужно помнить о тех, кто не умеет пользоваться подобными технологиями. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«В общем-то эта идея, когда есть возможность ее реализовать, хорошая. Но удобна она только для тех, у кого есть возможности и навыки ей пользоваться», — сказал Онищенко «Ленте.ру».

Он добавил, что даже в Москве есть большое количество жителей, которые не пользуются такими технологиями. По словам депутата, QR-коды нужно водить там, где люди к этому готовы, чтобы никто не был дискриминирован.

В качестве примера Онищенко привел пожилых людей в столице, которые до сих пор записываются на прием к врачу с помощью телефона. Депутат отметил, что при внедрении QR-кодов у тех, кто не может пользоваться технологиями, должно остаться право выбора - жить по старой схеме или по новой.

Ранее министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова предложила ввести QR-коды для поездок на общественном транспорте. С 25 июня в столице уже действуют такие коды для поседения «бесковидных» кафе и ресторанов.