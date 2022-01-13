Онищенко высказался о волне ложных минирований в российских школах

Первый зампред думского Комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко обсудил с «Ридусом» массовые сообщения о минировании, которые поступили в школы четырех российских городов 13 января.

Онищенко заметил, что нынешние технологии позволяют легко установить источник звонка. По его словам, чтобы остановить безобразие, произошедшее сегодня утром, надо просто заниматься этим.

«Нужно найти заявителя, хотя бы одного, и устроить в рамках закона показательную порку. Тогда у многих отпадет желание этими глупостями заниматься», — выразил уверенность парламентарий.