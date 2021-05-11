Онищенко высказался о стрельбе в Казани

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал стрельбу в казанской школе № 175, в результате которой погибли девять человек. Парламентария процитировало ИА Nation News.

Онищенко заметил, что оказание помощи пострадавшим является сейчас главной задачей. При этом, по мнению законодателя, коллективный шок может быть опаснее, нежели переломы, ушибы или ранения. Депутат выразил соболезнования семьям пострадавшим и пожелал раненным скорейшего выздоровления. Также он призвал принять дополнительные меры для усиления безопасности в школах страны.