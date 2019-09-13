Онищенко высказался о сокращении восьмичасового рабочего дня
Зампред думского Комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко обсудил с ИА Ura.ru, кому можно сократить восьмичасовой рабочий день.
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По мнению парламентария, сокращение рабочего дня зависит от условий труда. В качестве примера он привел промышленные предприятия, где вредные условия труда. В этом случае и четырех часов может оказаться много.
«У педагогов тоже свои ограничения есть, потому что их труд психологически очень напряженный», — напомнил Онищенко.
Он признал разумность восьмичасовой планки, поскольку она целесообразна как с точки зрения восстановления организма, так и в плане удовлетворения социальных нужд и потребности в саморазвитии. В заключение законодатель заметил, что для сокращения времени труда нет никаких научных оснований.