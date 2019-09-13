Онищенко высказался о сокращении восьмичасового рабочего дня

Правительство не сможет отменить 8-часовой рабочий день Подробнее

По мнению парламентария, сокращение рабочего дня зависит от условий труда. В качестве примера он привел промышленные предприятия, где вредные условия труда. В этом случае и четырех часов может оказаться много.

«У педагогов тоже свои ограничения есть, потому что их труд психологически очень напряженный», — напомнил Онищенко.

Он признал разумность восьмичасовой планки, поскольку она целесообразна как с точки зрения восстановления организма, так и в плане удовлетворения социальных нужд и потребности в саморазвитии. В заключение законодатель заметил, что для сокращения времени труда нет никаких научных оснований.